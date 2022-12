Gesundheit : Kinderärzte warnen vor Krise: Maskenpflicht hilft nicht

Ein am Respiratorischen Synzytial-Virus (RS-Virus oder RSV) erkrankter Patient liegt auf einer Stuttgarter Kinderstation. Foto: Marijan Murat/dpa

Osnabrück/Berlin Kinderkliniken sind vielerorts am Limit - die Pandemie ist nicht vorbei, dazu kursieren weitere Infekte. „Wir sind in einer gefährlichen Situation“, warnt ein Ärztevertreter.

Kinderärztepräsident Thomas Fischbach befürchtet eine Verschärfung der angespannten Lage in den Kinderkliniken, hält aber eine Maskenpflicht eher für kontraproduktiv.

„Wir sind in einer gefährlichen Situation für die Kinder, besonders für die Kleinsten“, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) angesichts der wegen Atemwegserkrankungen überfüllten Arztpraxen und Kinderkliniken der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Und es könne noch schlimmer kommen: „Denn normalerweise stehen wir Anfang Dezember erst am Beginn der Erkältungssaison. Die Spitze der Infektionswelle steht also noch vor uns.“