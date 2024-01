Diskussion um Familienleistungen Kindergeld: FDP verweist auf Kanzlerentscheidung

Der Ton innerhalb der Ampel-Koalition wird zunehmend rauer: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat in der Diskussion um die Erhöhung des Kinderfreibetrags und des Kindergeldes scharfe Kritik an der innerparteilichen Kommunikation des Koalitionspartners SPD geübt. „Die aktuelle Diskussion in der SPD zum Kindergeld ist sehr befremdlich“, sagte Djir-Sarai unserer Redaktion. „Denn auf Anregung von Bundeskanzler Olaf Scholz wurde 2022 entschieden, das Kindergeld 2023 überproportional auf 250 Euro anzuheben und den Kinderfreibetrag im üblichen Verfahren anzupassen. Diese Entscheidung wird nun umgesetzt“, sagte der FDP-Politiker. „Wenn die SPD Probleme mit den Entscheidungen des eigenen Kanzlers hat, sollte sie das zunächst intern klären und nicht uns als Koalitionspartner dafür kritisieren, dass wir uns an koalitionsinterne Absprachen halten“, sagte Djir-Sarai.