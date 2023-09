Kindergeld soll abgelöst werden Was die Kindergrundsicherung für Alleinerziehende verspricht

Junge Erwachsene erwartet mit Einführung des Kindergelds derweil eine weitere Neuerung. Sie sollen, wenn sie sich in Ausbildung oder Studium befinden, den Kindergarantiebetrag künftig direkt bekommen. Beim aktuellen Kindergeld ist dies bislang nur in Ausnahmen möglich – zum Beispiel in Fällen, in denen ein Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Außerdem soll das Geld nicht beim Bafög angerechnet werden. „Es steht dem Kind somit bei einer Bafög-Förderung als elternunabhängige Leistung zusätzlich zur Verfügung“, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) unlängst der Deutschen Presse-Agentur.