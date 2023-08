IW-Studie zur Langzeitarbeitslosigkeit „Effektivstes Mittel gegen Kinderarmut sind vernünftige Jobs für die Eltern“

In der Debatte um die Kindergrundsicherung hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Bundesregierung aufgefordert, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit als Hauptursache von Kinderarmut stärker in den Blick zu nehmen. „Armut in Deutschland hat in ganz starkem Maße mit der Arbeitslosigkeit der Eltern zu tun: Mehr als 60 Prozent der Arbeitslosen sind armutsgefährdet und verfügen über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens“, sagte IW-Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer unserer Redaktion.