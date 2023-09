Glauben Kirche prüft Missbrauchsvorwurf gegen verstorbenen Kardinal

Die Vorwürfe waren danach vom Paderborner Generalvikariat und später auch von der Glaubenskongregation in Rom als „nicht plausibel“ abgewiesen worden. Die Frau erhielt kein Geld. Aus heutiger Perspektive und nach erneuter Prüfung müsse die damalige Plausibilitätsbeurteilung aber „leider deutlich in Frage gestellt werden“, hieß es in der Mitteilung aus Paderborn. In einem weiteren Fall mit Vorwürfen gegen Paul Hengsbach, denen der Priester ebenfalls widersprochen hatte, seien dem Opfer bereits Anerkennungsleistungen bewilligt worden.