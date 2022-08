Kriminalität : Kita in Leipzig angegriffen - Landeskriminalamt ermittelt

Leipzig Eine Kita im Leipziger Stadtteil Grünau betreut geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Unbekannte haben versucht, die Einrichtung anzuzünden. Die Polizei schließt eine politisch motivierte Tat nicht aus.

Unbekannte haben am Wochenende im Leipziger Stadtteil Grünau versucht, eine Kindertagesstätte anzuzünden. In dem Viertel hatte es ebenfalls am Wochenende einen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft gegeben. In der Kita werden geflüchtete Kinder aus der Ukraine betreut. Das Landeskriminalamt (LKA) teilte am Dienstag mit, es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.