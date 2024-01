Klausur in Heidelberg Die CDU will raus aus dem Schwitzkasten

In Heidelberg, so die Botschaft, will Parteichef Friedrich Merz seine CDU weiter motivieren. Zur Selbstzufriedenheit gibt es nämlich keinen Grund. Auch der CDU stehen heikle Wahlen in diesem Jahr bevor: Im Juni die Europawahl, im September folgen die Urnengänge in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Noch fehlt die überzeugende Strategie, wie man dabei erfolgreich reüssieren will.