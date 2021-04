Großaufgebot der Polizei : Kleinere Gruppen Corona-Protestler in Dresden aufgelöst

Polizisten sperren die Brühlschen Terrassen in Dresden. Trotz mehrerer Verbote von Corona-Demonstrationen rüstet sich die Polizei für einen Großeinsatz in der Landeshauptstadt. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Obwohl die „Querdenker“-Versammlungen verboten sind, haben sich Demonstrierende gegen Corona in der Dresdner Stadt zusammengefunden. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot bereit.

„Es sind mehrere kleinere Gruppen im Stadtgebiet unterwegs“, so der Sprecher. Unter anderem versammelten sich den Angaben zufolge rund 50 Menschen an der Augustusbrücke, auch an der Brühlschen Terrasse in der historischen Altstadt kam es wieder zu kleineren Ansammlungen. Die Polizei schritt ein und sprach teils Platzverweise aus.