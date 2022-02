Klimawandel : Klimaaktivisten blockieren Köhlbrandbrücke in Hamburg

Klimaaktivisten der Aktion «Aufstand der letzten Generation» blockierten am Montagmorgen in Hamburg eine Kreuzung am Zollamt Waltershof zur Köhlbrandbrücke und zur Autobahn A7. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg Ein von der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ an die Ampel-Koalition gestelltes Ultimatum ist ausgelaufen. Nun will sie ihre Blockaden ausweiten - trotz heftiger Kritik.

Die kleine Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ will sich eigenen Angaben zufolge mit ihren scharf kritisierten Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Klimaschutz einsetzen. Sie fordert von der Bundesregierung ein Lebensmittelrettungsgesetz. Demonstranten hatten sich dabei auch mit Sekundenkleber und Bauschaum an der Straße festgeklebt.

Für ihr Vorgehen erntete die Gruppe scharfe Kritik nicht nur von Autofahrern, sondern auch aus der Politik. „Total egal, wer was will, eine Demokratie lässt sich nicht erpressen“, teilte Bundesagrarminister Cem Özdemir in Berlin mit. „Ich rate dazu, sich wieder darauf zu besinnen, um was es eigentlich geht, sicher nicht darum, denen Steilvorlagen zu geben, die möglichst wenig Klimaschutz wollen.“