Katholikentag Klimaaktivisten stören Auftritt von Scholz in Erfurt

Vizebundeskanzler Robert Habeck hat seinen Auftritt beim 103. Katholikentag in Erfurt mit einer Entschuldigung begonnen. Dass er nun offenbar zum ersten Mal an diesem Treffen der katholischen Laien teilnehme, sei ein „Versäumnis der Vergangenheit“, sagte der Grünen-Politiker zu Beginn eines Podiumsgesprächs. Er verwies darauf, dass er im Grunde nur noch seinem vorgegebenen Terminplan folge, über den er keine Bestimmung mehr habe. „Ich habe die Kontrolle über mein Leben an der Stelle komplett verloren“, sagte der Wirtschaftsminister und erntete damit Lacher aus dem Publikum.