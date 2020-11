Fridays for Future : Klimaaktivistin Neubauer will Druck auf Parteien hochhalten

Klimaaktivistin Neubauer will Druck auf Parteien hochhalten

Fridays for Future

Berlin Im Zuge der Corona-Krise ist es um die „Fridays for Future“-Bewegung etwas stiller geworden. Verschwunden ist sie aber nicht. Aktivistin Luisa Neubauer stellt klar: „Wir werden Druck aufbauen.“

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer will im kommenden Wahljahr mit der Bewegung Fridays for Future die Parteien stärker bei den Klimazielen in die Pflicht nehmen.