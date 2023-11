UN-Konferenz Klimabeauftragte hofft auf konkrete Fortschritte

Lobend äußerte sich die frühere Greenpeace-Chefin über einen neuen Fonds zum Ausgleich von Verlusten und Schäden in armen Ländern, in den alle Staaten freiwillig einzahlen sollen. Dieser stelle sicher, dass die am schwersten von der Klimakrise betroffenen Entwicklungsländer möglichst schnell Unterstützung erhielten und dass alle Staaten, die dazu in der Lage sind, nun auch finanziell etwas beitragen.