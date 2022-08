Klimaschutz-Ziele : Klimapläne für Gebäude- und Verkehrssektor lückenhaft

Berlin Sein Klimaziel für das vergangene Jahr hat Deutschland verfehlt. Das liegt nicht zuletzt an den Bereichen Verkehr und Gebäude. Die zuständigen Ministerien steuern zwar nach - aber wohl nicht ausreichend.

Mit den vorgelegten Klimaschutz-Sofortprogrammen der Regierung für den Gebäude- und Verkehrssektor droht Deutschland seine Klimaziele in diesen Bereichen nach Einschätzung eines unabhängigen Expertengremiums weiter zu verfehlen. Insbesondere bei den Bemühungen, Treibhausgase im Verkehr einzusparen, bleibe weiterhin eine große Lücke, teilte der Expertenrat für Klimafragen in Berlin mit. Umweltverbände reagierten empört.

„Das Sofortprogramm für den Verkehrssektor spart nach Angaben des Verkehrsministeriums nur 14 Megatonnen an Treibhausgas-Emissionen ein, so dass sich rechnerisch immer noch eine Erfüllungslücke von 261 Megatonnen bis 2030 ergibt“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats, Brigitte Knopf.

Vorwurf: „Arbeitsverweigerung in Sachen Klimaschutz“

Das Ministerium habe nur Pläne zum Ausgleich der Lücke der Emissionen des Vorjahres vorgelegt, was „eine sehr spezielle Interpretation“ des Klimaschutzgesetzes sei. Zudem habe das Haus von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf das geplante umfassende Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung verwiesen, das der Expertenrat ebenfalls prüfen wird. Auf eine umfassende Prüfung des Verkehrs-Sofortprogramms haben die Fachleute deshalb verzichtet. „Im Verkehrssektor wird das übergreifende Klimaschutz-Sofortprogramm erheblich über das vorgelegte sektorale Sofortprogramm hinausgehen müssen“, betonte Knopf.

Ein Sprecher des Verkehrsministerium sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit den vorgeschlagenen Maßnahmen könne die Zielverfehlung des Vorjahres ausgeglichen werden. „Die Sicherstellung der Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrsbereich in den nächsten Jahren bis 2030 ist Gegenstand des übergreifenden Klimaschutzprogramms der Bundesregierung, das sich derzeit in der Abstimmung befindet.“ Die Deutsche Klima-Allianz warf Wissing „Arbeitsverweigerung in Sachen Klimaschutz“ vor und forderte Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum Handeln auf.