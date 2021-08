Vorstoß zur Klimaschutzpolitik : CDU-Wirtschaftsflügel fordert CO2-Mindestpreis der stärksten Nationen – wie bei der weltweiten Mindeststeuer

MIT-Chef und Fraktionsvize im Bundestag: der Paderborner CDU-Politiker Carsten Linnemann. Foto: Jürgen Moll

Exklusiv Berlin In der Klimaschutz-Politik hat die Union im Bundestagswahlkampf bislang vergleichsweise wenig zu bieten. Der Wirtschaftsflügel von CDU/CSU will das ändern und schlägt die schnelle Bildung eines „Klima-Clubs“ der weltgrößten Nationen vor, die einen globalen CO2-Mindestpreis vereinbaren sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall

Die nächste Bundesregierung soll sich nach dem Willen des Wirtschaftsflügels der Union für die schnelle Einführung eines globalen CO 2 -Mindestpreises durch die größten Treibhausgas-Emittenten einsetzen, darunter China, die USA und die EU. „Dazu sollten sich die großen Emittenten in einem ersten Schritt zu einem Klima-Club zusammenschließen, in dem ein gemeinsamer CO 2 -Mindestpreis gilt“, sagte der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung (MIT), Carsten Linnemann, unserer Redaktion. „Ein solcher CO 2- Mindestpreis etwa in Höhe von 25 bis 50 Euro könnte das schnell und pragmatisch zu gießende Fundament für einen wachsenden globalen Emissionshandel sein“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag.

In Wahlprogramm von CDU und CSU sind Pläne zum Klimaschutz kurz aufgeführt, wofür die Union viel Kritik hat einstecken müssen. Unlängst zeigte der Bericht der Weltklimarats die Dringlichkeit des Handelns auf: Starkregenereignisse wie die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie in vielen Teilen der Welt würden bald zur Normalität gehören, warnten die Wissenschaftler. Auch der Wirtschaftsflügel der Union dringt nun auf schnellere und wirksamere Schritte zur CO 2- Reduktion.

„Das Bundesverfassungsgericht hat uns in seinem Urteil daran erinnert, dass wir unserer Verpflichtung zum Klimaschutz auch im internationalen Zusammenwirken gerecht werden müssen. Doch mit den bisherigen Instrumenten kommen wir hier nicht schnell genug voran“, sagte Linnemann. „Weltweit drehen wir uns derzeit beim Klimaschutz im Kreis. Gefragt sind daher Instrumente, die erstens schnell und verbindlich greifen, die zweitens die Kraft des Marktes nutzen und die drittens alle großen globalen Emittenten einbeziehen. Ein solches Instrument ist ein globaler Emissionshandel“, erklärte der Paderborner CDU-Politiker.

Die jüngsten ,Fit for 55´-Vorschläge der EU-Kommission seien noch nicht der entscheidende Durchbruch auf dem Weg zu einem solchen weltweiten Emissionshandel. „Auf diesem Weg müssen wir aber schnell vorankommen, um unsere globalen Klimaziele zu erreichen“, so Linnemann. Deshalb sollten sich die führenden Nationen zusammenschließen und rasch einen gemeinsamen CO 2 -Mindestpreis vereinbaren.