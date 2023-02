Berlin : Klimaschutz-Demonstranten fällen Baum am Kanzleramt

Klimaschutz-Demonstranten fällen Baum am Kanzleramt

Klimaschutz-Demonstranten stehen an einem gefällten Baum am Bundeskanzleramt. Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Berlin Wirtschaft und Politik „sägen an den Ästen, auf denen die Zivilisation sitzt“, sagt die Protestgruppe Letzte Generation. Und sorgt mit einer Aktion am Regierungsgebäude für Aufsehen.

Klimaschutz-Demonstranten haben am Morgen einen kleineren Baum vor dem Kanzleramt in Berlin gefällt. Die Polizei war wegen der Aktivisten am Regierungsgebäude im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.