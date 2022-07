Hitze, Dürre, Starkregen : Folgen des Klimawandels kosten Deutschland rund 145 Milliarden Euro

Berlin Extremwetter wie Hitze und Starkregen verursachen in Deutschland jährliche Schäden von durchschnittlich 6,6 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie über die Kosten durch Klimawandelfolgen. Das ist jedoch nur ein Teil der Schäden.

Extremwetterereignisse wie die Flutkatastrophe 2021 oder Hitzewellen zeigen, dass die Folgen des Klimawandels auch in Deutschland zu spüren sind – und das zu einem hohen Preis. Seit 2000 sind in Deutschland jährlich im Schnitt mindestens 6,6 Milliarden Euro an Schäden entstanden. Das ist das Ergebnis des Projekts „Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutschland“, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragt und am Montag in Berlin vorgestellt wurde.