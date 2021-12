Pandemiepolitik : Klingbeil: Kein parteipolitisches Denken bei Corona

Berlin In der Debatte um die Corona-Maßnahmen dürfe es keine „Farbspiele“ geben, so der designierte Parteichef der SPD, Lars Klingbeil.

„Es darf da keine Farbspiele geben. Sondern es muss überparteilich ein Bündnis geben, das den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt“, sagte Klingbeil in den ARD-„Tagesthemen“. „Wir wissen, dass wir als Ampel-Regierung jetzt vor ganz schwierigen Wochen, vor schwierigen Monaten stehen.“ Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger stehe an oberster Stelle. Klar sei aber auch, dass es dafür eine gute Debatte in der Ampel-Koalition geben müsse und „eine gute Diskussion“ mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.