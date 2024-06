Gesundheit Klinik-Atlas soll verständlicher werden

Der Klinik-Atlas soll über Leistungen und Behandlungsqualität der rund 1700 Krankenhäuser in Deutschland informieren. Für den Vergleich wird die Zahl der für die jeweilige Behandlung erbrachten Fälle pro Jahr in einer Tacho-Anzeige abgebildet. „Auf diese Weise macht der Klinik-Atlas für alle sichtbar, warum wir eine Krankenhausreform so dringend benötigen. Komplizierte Eingriffe sollten wir nur denjenigen überlassen, die ausreichend Erfahrung haben“, sagte Lauterbach.