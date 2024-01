Neue KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot „Wenn es einem Kind psychisch nicht gut geht, kann es auch nicht lernen“

Streichert-Clivot Die Basiskompetenzen sind zentral und das Lesen ist der Schlüssel zur Welt. Das hat in der Pandemie natürlich auch gelitten. Wir wollen daher ganz gezielt in den Grundschulen schauen, wie wir da noch besser werden. Das kann bedeuten, mehr Zeit in gemeinsames Lesen zu investieren oder in Kindern das Interesse zu wecken, zu einem Buch zu greifen. Unsere Schulen im Saarland machen zum Beispiel Vorlesenächte und gemeinsames Lesen in der Gruppe. Ich bin selbst gerne in Schulen unterwegs und lese vor.