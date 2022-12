Artenschutz-Konferenz beendet : Mindestens 30 Prozent der Erde sollen geschützt werden

Der Vorsitzende Huang Runqiu (M), chinesischer Minister für Ökologie und Umwelt, beim COP15-Weltnaturgipfel in Montreal. (Archiv) Foto: dpa/Ryan Remiorz

Berlin Zum Abschluss der rund zweiwöchigen Verhandlungen geht der Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal doch noch mit einer Abschlusserklärung zu Ende. Erstmals werden darin internationale Schutzziele für Tiere und Pflanzen formuliert. Die stellen aber längst nicht alle zufrieden – und die Arbeit der Umsetzung geht jetzt erst los.

Die Vernichtung der Artenvielfalt gilt als ähnlich große Bedrohung wie die Erderwärmung und steht häufig auch in Zusammenhang damit. Das gilt etwa für die Vernichtung des Regenwaldes oder von Seegraswiesen. Derzeit sind mehr als eine Million Arten - vor allem Insekten - von der Ausrottung bedroht. Die Arten verschwinden in einem Tempo, das es in den vergangenen zehn Millionen Jahren nicht gegeben hat.