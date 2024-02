Studie Knappe Mehrheit in Deutschland gegen EU-Beitritt der Ukraine

„Die anstehenden Wahlen in den USA und in der EU sind für die Ukraine, aber auch für die europäische Sicherheitsordnung von entscheidender Bedeutung. Sollte es zu einem Regierungswechsel in den USA kommen, kommen auf Europa große sicherheitspolitische Unsicherheiten zu“, sagte Isabell Hoffmann, Expertin der Bertelsmann Stiftung zum Ergebnis. Die EU-weit große Mehrheit für eine europäische Verteidigungspolitik unterstütze die politischen Entscheidungsträger in der EU, „die die dringend erforderliche Stärkung der eigenen Sicherheit entschieden angehen wollen“, sagte Hoffmann.