Betäubungsmittelgesetz Koalition einig: Cannabis wird zum 1. April legalisiert

Auch der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann will nicht zustimmen. „Die Bedenken, die ich hatte und die zur Verzögerung des Gesetzes geführt haben, sind weiterhin nicht ausgeräumt. Daher kann ich dem Vorhaben so nicht zustimmen“, sagte er „Zeit Online“. Der Koalitionsvertrag habe ursprünglich eine kontrollierte Abgabe von Cannabis in zertifizierten Geschäften vorgesehen. „Aber das aktuelle Gesetz verlagert diese Abgabe in den privaten Bereich und damit in die Unkontrollierbarkeit.“