Koalitionsgipfel zur Verkehrspolitik ohne Ergebnis : Grüne und FDP streiten, SPD schaut zu

Berlin Der Konflikt über den schnelleren Ausbau von Straßen und mehr Klimaschutz im Verkehrssektor bleibt trotz eines Koalitionsgipfels im Kanzleramt ungelöst. Nicht nur die Union wünscht sich vom Kanzler ein Machtwort.

Die Koalition muss neben der Planungsbeschleunigung nach den Vorgaben der EU ein Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg bringen, also Ziele festlegen, wie sie bis 2045 Klimaneutralität erreichen will. Im Verkehrssektor ist die Lücke besonders groß. Die Grünen werfen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor, hier ambitionslos und unverbindlich zu sein und den Koalitionsvertrag zu ignorieren.

Position der FDP Wissing beharrt darauf, nicht nur den Ausbau des Schienennetzes, sondern auch der Straßeninfrastruktur und insbesondere der Autobahnen zu beschleunigen. Es gehe nicht darum, welche Projekte schneller vorankommen sollten, sondern lediglich um das Wie. Wenn Straßen und Autobahnen ausgeklammert würden, werde Deutschlands ökonomische Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel gesetzt, die auf schneller Just-In-Time-Produktion fuße. Mehr als 80 Prozent des Güterverkehrs, der in Zukunft weiter zunehmen werde, werde über die Straße abgewickelt, da könne man diesen Bereich nicht einfach herausnehmen. Auch rot-grüne Landesregierungen wie die in Niedersachsen seien für den Ausbau der Autobahn A20. In Berlin gehe es um die Stadtautobahn A100. Wissing will, dass für Bau und Sanierung von bestimmten Autobahnen wie diesen ein „überragendes öffentliches Interesse“ festgestellt wird, sodass sie schneller vorankommen.

Position der Grünen Die Grünen sind zwar auch für die Planungsbeschleunigung, wollen aber aus Klima- und Umweltschutzgründen Prioritäten setzen: Bei Brückensanierungen und dem Ausbau der klimafreundlicheren Bahn-Infrastruktur wollen sie aufs Tempo drücken, der Straßenausbau habe dagegen keine Priorität mehr. Hier werde man hart bleiben, zumal im Verkehrssektor die Klimaziele drastisch verfehlt würden, hieß es am Freitag. Die Zustimmung der Grünen zur Planungsbeschleunigung werde es auch nur dann geben, wenn ein glaubwürdiges Konzept Wissings zum schnelleren CO 2 -Abbau vorliege. Die Industrie müsse wegkommen von der Just-In-Time-Produktion und wieder mehr auf die Lagerhaltung setzen.

Wann weiter beraten wird – nicht einmal darüber gab es nach dem Treffen im Kanzleramt Klarheit. Immerhin: Die Koalition wolle an einem „Gesamtpaket“ arbeiten, hieß es am Freitag. Eine mögliche Kompromisslinie wäre, sich bei der Planungsbeschleunigung auf eine Liste mit ausgewählten Infrastrukturprojekten zu konzentrieren. Viel Zeit bleibt nicht: Der Kanzler hat die Devise ausgegeben, die Schnelligkeit beim Bau der LNG-Gas-Terminals auf andere Infrastrukturprojekte zu übertragen. Es gehe um ein neues „Deutschland-Tempo“, so Scholz. Die LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin wurden in wenigen Monaten teils ohne Genehmigungen errichtet.