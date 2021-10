Koalitionsverhandlungen beginnen : Wie die Staatsbank KfW für die Ampel das Klima retten soll

Analyse Berlin Die mögliche Ampel-Koalition sucht nach Wegen, wie sie jährlich mindestens 50 Milliarden Euro zusätzlich in den Klimaschutz stecken kann, ohne die Schuldenbremse zu verletzen. Die Förderbank KfW könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Vor dem Start der konkreten Koalitionsverhandlungen am kommenden Mittwoch hat die FDP die künftige Rolle der Staatsbank KfW bei der Ausweitung von kreditfinanzierten Klimaschutz-Investitionen in den Vordergrund gestellt. „Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit ihren marktwirtschaftlich kompatiblen Instrumenten soll dabei eine Rolle spielen. Sie kann viele Investitionen etwa für die notwendige Transformation im Klimaschutz finanzieren und stärker als Innovations- und Investitionsagentur wirken“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing unserer Redaktion. Ähnlich hate FDP-Chef Christian Lindner in der Sendung „Maybrit Illner“ am Donnerstag die Rolle der KfW herausgehoben.