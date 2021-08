40 Milliarden Euro für Kohle-Regionen bis 2038 : Altmaier: Kohleausstieg klappt schneller als geplant

Berlin Die Umsetzung des Kohleausstiegs geht derzeit schneller voran als geplant, heißt es in einem Papier des Bundeswirtschaftsministers. Über das bisher geplante Ausstiegsdatum bis 2038 wird eine neue Regierung verhandeln müssen – aus Klimaschutzgründen.

Umsetzung Der Bund schafft bis Ende 2028 insgesamt bis zu 5000 Arbeitsplätze in Behörden des Bundes in den Kohleregionen. Hinzu kommen Investitionen in von den Ländern ausgesuchte Projekte.

In 2020 sei die erste Braunkohleanlage stillgelegt worden, in 2021 folgten drei weitere Anlagen, in 2022 sei die Stilllegung vier weiterer Braunkohleanlagen vorgesehen, heißt es in dem Papier. Insgesamt wurden laut dem Papier bereits 56 Fördermaßnahmen in den vier Kohle-Regionen gestartet. So wurden etwa in Jülich, Cottbus, Aachen/Merzbrück und Cochstedt neue Standorte des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt errichtet. Insgesamt sollten 350 Stellen an den Standorten geschaffen werden. Der Bund ist mit rund eine Milliarde Euro über den gesamten Zeitraum beteiligt, heißt es im Papier.