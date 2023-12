Auftritt von Lars Klingbeil SPD-Parteitag startet mit Ruckrede

Klingbeil gelang eine Ruckrede, die Balsam ist für seine in weiten Teilen verunsicherte Partei. Zugleich stehen beim Parteitag noch schwierige Debatten bevor, insbesondere um den richtigen Kurs in der Migrationspolitik. 14 Prozent in Umfragen setzen in der SPD Ängste frei. Noch nie war ein Kanzler so unbeliebt wie Olaf Scholz. Erfolge der Ampel-Koalition kommen nicht an bei den Menschen, weil beispielsweise die Preissteigerungen vieles auffressen – und der Kanzler mit seinen Kommunikationsversuchen nicht die Herzen der Menschen erreicht. Die SPD sollte häufiger den Ton wagen, den Klingbeil setzte. Und die Parteispitze muss immer und immer wieder erklären, warum all die sozialdemokratischen Projekte überschattet werden von der Ampel. Denn die Menschen werden der SPD bei den nächsten Wahlen zurecht vorhalten, dass alle Forderungen doch daran gemessen werden müssen, was man umgesetzt bekommt, wenn man schon den Kanzler stellt. Der ewige Verweis auf die störrischen Koalitionspartner wird jedoch nicht dazu führen, dass es Wählerstimmen aus Mitleid für die SPD gibt – erst recht nicht im Osten, wo die AfD vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr vielerorts auf Platz 1 steht. Was die SPD stark gemacht hat, ist ein ganz klarer Kurs, der auch mal anecken darf. Dorthin müssen Klingbeil und Co. zurück, wenn sie auch in der nächsten Wahlperiode noch den Kanzler stellen wollen.