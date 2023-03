Kirche Konsequenz aus Fehlern: Osnabrücker Bischof tritt zurück

Eine im September von der Universität Osnabrück vorgelegte Studie hatte in mehreren Fällen Fehler Bodes im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt festgestellt. In einem Fall hatte ein Priester demnach in einer Gemeinde jahrelang einem Mädchen sexualisierte Gewalt angetan. Die Gutachter werfen Bode vor, jenem just im selben Jahr eine Leitungsfunktion in der Jugendarbeit übertragen zu haben, in dem die Betroffene den Mann beim Bischof anzeigte. Wegen der Fehler hatte der Betroffenenrat der Bistümer Osnabrück, Hildesheim und des Erzbistums Hamburg Bode im Vatikan angezeigt.