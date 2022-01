Am Mittwoch im Bundestag : Kontroverse Debatte um Impfpflicht erwartet

Berlin Die Fronten für oder gegen eine allgemeine Impfpflicht sind verhärtet. Erstmals werden die Abgeordneten im Bundestag die Argumente dazu austauschen. Drei Anträge liegen vor. Zugleich wächst der Druck für Priorisierungen bei PCR-Tests.

Ganz anders sieht das eine Gruppe von Koalitions-Abgeordneten um SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese Sie haben ihre Vorschläge bereits konkretisiert. Die Pflicht ab 18 soll ihrer Meinung nach auf ein bis zwei Jahre befristet sein und für nicht mehr als drei Impfungen gelten. Sollte eine vierte Booster-Impfung etwa für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankung sinnvoll erscheinen, wäre sie freiwillig. Unterstützung kommt aus den Ländern. Saarlands Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte: „Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, um die noch immer zu große Impflücke zu schließen.“ Ansonsten werde man im Herbst mit den denselben Problemen kämpfen wie jetzt, so die Wirtschaftsministerin. „Ich setze darauf, dass ein entsprechender Antrag im Bundestag eine breite Mehrheit bekommt und vom Parlament ein Zeichen in die Gesellschaft gesendet wird. Das ist unsere Chance, die Pandemie loszuwerden“, sagte Rehlinger.

Unterdessen gab das Bundesgesundheitsministerium nach den Bund-Länder-Beschlüssen von Montag bekannt, dass es angesichts der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Deutschland beim Einsatz von Tests deutlich nachjustieren will. Um die Kapazitäten zu erhöhen, sollen Anreize für PCR-ähnliche „Poc-nat“-Tests angehoben werden, wie es am Dienstag aus Ministeriumskreisen hieß. Konkret soll die Vergütung von derzeit 30 Euro auf mehr als 40 Euro erhöht werden.

Fürs „Freitesten“ aus der Isolation nach einer Infektion sollen auch für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen nicht mehr PCR-Tests verpflichtend sein - sondern auch Schnelltests möglich sein, wie sonst auch. Zudem sind Änderungen dabei geplant, dass bisher nur PCR-bestätigte Fälle in die Statistik eingehen und etwa auch für Genesenen-Nachweise zählen. Nähere Angaben zu diesen geplanten Änderungen wurden zunächst nicht gemacht.

Zudem wurde bekannt, dass die Bundesregierung Ende Januar die erste Lieferung des Corona-Arzneimittels Paxlovid des US-Herstellers Pfizer erwartet, wie aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Unions-Bundestagsfraktion hervorgeht. Fortschritte gibt es der Antwort zufolge auch beim so genannten Tot-Impfstoff der Firma Novavax. „Insgesamt erhält Deutschland in 2022 bis zu 34 Millionen Impfstoffdosen Nuvaxovid. Im ersten Quartal werden ca. vier Millionen Impfstoffdosen in mehreren Tranchen ausgeliefert“, so das Ministerium.