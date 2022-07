Inflation : Konzertierte Aktion wieder im September

Berlin Was bringt die von Kanzler Scholz gestartete konzertierte Aktion gegen die hohe Inflation und ihre Folgen? Nichts, sagt Oppositionsführer Merz im Bundestag. Er mahnt etwas anderes an.

Die konzertierte Aktion aus Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften soll nach ihrem Auftakttreffen am vergangenen Montag im September erneut tagen. Das kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch im Bundestag in der Regierungsbefragung an. Die Zeit bis dahin solle für viele Gespräche genutzt werden, um das „gut vorbereitet zu machen“.