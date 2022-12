Vizepräsidentin festgenommen : Korruptionsskandal erschüttert Europa-Parlament

Eva Kaili, die Vizepräsidentin des EU-Parlamentes, im Oktober am Rednerpult des Parlamentes. Foto: European Parliament/Fred MARVAUX

Brüssel Wohlmeinende Worte von griechischen und italienischen EU-Politikern über den WM-Gastgeber Katar erscheinen nun in anderem Licht: Sie waren offenbar gekauft. Fünf Festnahmen und 16 Durchsuchungen markieren einen Korruptionsskandal, der bis in die Spitze des Europa-Parlamentes reicht.

Sie kamen am Freitag, als die Abgeordneten und ihre Büros in Brüssel ihre Koffer für eine weitere Plenarwoche in Straßburg packten: Die Fahnder der belgischen Polizei durchsuchten zahlreiche Büros und Privatwohnungen von EU-Politikern wegen „bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche“, stellten dabei allein 600.000 Euro Bargeld sicher. Die offenbar von langer Hand vorbereitete Aktion war der spektakuläre vorläufige Höhepunkt von Ermittlungen, die bereits einschlägige Beweise geliefert haben dürften. Denn noch am selben Abend berichteten die Behörden von fünf Festnahmen. Die prominenteste Verdächtige: Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili, eine der einflussreichsten griechischen Politikerinnen auf EU-Ebene.

Die ersten offiziellen Reaktionen des Parlamentes waren betont zurückhaltend. Zu laufenden Ermittlungen wolle man keine Stellung nehmen, erklärte ein Parlamentssprecher. Präsidentin Roberta Metsola sah sich wenig später gezwungen, die Grundorientierung zu unterstreichen: „Unser Parlament steht entschieden gegen Korruption“, versicherte Metsola. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, stellte sie klar: „Wir werden alles tun, was wir können, um den Lauf der Gerechtigkeit zu unterstützen.“

Die belgische Generalstaatsanwaltschaft teilte nicht mit, von welchem Land die offenbar erfolgreichen Korruptionsbemühungen ausgegangen sein sollen. Sie bestätigte, dass es sich um einen „Golfstaat“ gehandelt habe, der mit beträchtlichen Geldsummen und teuren Geschenken „wirtschaftliche und politische Entscheidungen des europäischen Parlaments“ habe beeinflussen wollen. Die Recherchen wurden jedoch bald auf Katar gelenkt. Das Ausrichter-Land der Fußball-Weltmeisterschaft hatte in der Tat die Positionierungen des Europa-Parlamentes immer wieder beschäftigt.

Besonders auffällig ist daher nun eine Katar-freundliche Intervention von Kaili, als das Europa-Parlament zu Beginn der letzten Sitzungswoche in Straßburg spontan beschlossen hatte, sich mit einer Katar-Resolution zur Weltmeisterschaft zu beschäftigen. An jenem Montagabend sagte die liberale ungarische Abgeordnete Katalin Czeh voraus: „Die WM in Katar wird immer als die WM der Schande im Gedächtnis bleiben.“ Gegen 20 Uhr ging Vizepräsidentin Kaili ans Rednerpult, um genau das Gegenteil zu unterstreichen. Das Land sei Vorreiter bei Arbeitsrechten, habe sich der Welt geöffnet, sei „Friedensverhandler, guter Nachbar, Partner“. Dann stellte sie fest: „Ich glaube nicht, dass wir das moralische Recht haben, Lektionen zu erteilen.“

Besonders brisant erscheint im Licht ihrer Festnahme drei Wochen später ihr Bedauern darüber, dass ihre Kolleginnen und Kollegen gerade versuchten, die Katarer zu diskriminieren. „Sie schikanieren sie und beschuldigen jeden, der mit ihnen spricht, der Korruption“, behauptete Kaili, die just selbst eine Reise nach Katar unternommen und dabei den katarischen Arbeitsminister getroffen hatte. Der Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europa-Parlament, Jens Geier, rief Kaili auf, ihr Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Keinen Tag länger könne sie das Parlament weiter repräsentieren. Ihre eigene Partei, die griechische Pasok, beschloss inzwischen ihren Ausschluss aus den Reihen der griechischen Sozialisten.

Der Skandal schlug besonders heftig in Geiers Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D) ein. So gehörte zu den Festgenommenen auch der Lebensgefährte Kailis, der italienische Fraktionsmitarbeiter Francesco Giorgi. In Haft kamen zudem der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes, Luca Visentini, der die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in Katar gelobt hatte, sowie der ehemalige S&D-Abgeordnete Pier Antonio Panzeri, der inzwischen eine Nichtregierungsorganisation leitet.

Daniel Freund, Aachener Grünen-Europapolitiker und Chef der interfraktionellen Arbeitsgruppe gegen Korruption in Brüssel, nannte den Verdacht gegen die Kolleginnen und Kollegen „unerträglich“ Damit drohe ein „gewaltiger Vertrauensverlust in das Europa-Parlament“. Dabei zähle das Parlament in Brüssel zu den „transparentesten Europas“. Der aktuelle Vorfall zeige jedoch, wie offensiv Drittstaaten versuchten, Einfluss auf die Europäische Gesetzgebung zu nehmen. „Wer mit illegalen Mitteln Europäische Politik beeinflusst, macht sich strafbar“, unterstrich Freund. Es gebe in Brüssel eigentlich relativ starke Lobbyregeln. Drittstaaten seien hiervon aber bisher vollkommen ausgenommen. „Hier muss die EU umgehend reagieren“, forderte Freund. Zugleich verlangte er, dass nun alle EU-Abgeordneten und alle EU-Kommissare ihre Treffen mit Vertretern aus Drittstaaten offenlegen müssten.