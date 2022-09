Ministerpräsidentenkonferenz : Kostenexplosion vermeiden: Länder fordern Energiepreisdeckel

Berlin Gegen explodierende Kosten für Verbraucher soll nach dem Willen der Bundesländer eine Energiepreisbremse helfen. Doch wer bezahlt?

Schuldenbremse ein Streitpunkt

Zugleich sah sie den Bund in der Pflicht. „Wir haben hier an dieser Stelle ganz klar auch die Forderung an den Bund, dass ein solcher Energiepreisdeckel nur durch den Bund bundesweit finanziert werden kann“, sagte Giffey dem Sender RTL. Die Länder seien bereit, ihren Beitrag zur Entlastung zu leisten, „aber der Energiepreisdeckel muss vom Bund passieren“, machte sie klar. Zuvor hatte sie signalisiert, dass mit Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe zu rechnen sei.