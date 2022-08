Krach in der Ampel-Koalition : Beziehungsstatus: Unterkühlt

Ein Foto aus besseren Tagen: Vorstellung des Koalitionsvertrags im November. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Diskussion um Entlastungen und Gasumlagen hören in der Ampel nicht auf. Auch bei Corona gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Dreier-Koalition. Warum Kanzler Olaf Scholz (SPD) immer öfter den Schiedsrichter spielen muss.

Manchmal sind es kleine Scharmützel am Rand, manchmal schriffe Töne in der Öffentlichkeit. Als am vergangenen Mittwoch Marco Buschmann, FDP-Justizminister gemeinsam mit dem SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vorstellte, konnte man den beiden Politikern durchaus anmerken, dass aus ihnen keine ziemlich besten politischen Freunde mehr werden. Zu unterschiedlich die Positionen, die Beurteilung der Lage, die Abwägung zwischen persönlicher Freiheit und Infektionsschutz sind kaum unter einen Hut zu bringen. Doch irgendwie überstanden die beiden die gemeinsame Pressekonferenz. Allerdings fühlte sich danach die FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger berufen, die FDP-Positionen in einem Tweet nochmal darzulegen: „Ohne die Freien Demokraten wäre das #lfSG verdammt strikt ausgefallen“ und lobte Buschmann dafür, dass er sich eingesetzt habe, um Schulschließungen und Lockdowns zu verhindern.

Lauterbach reagiert verschnupft: Die Kollegin erwecke den Eindruck, dass es sonst Lockdowns und Schluschließungen gegeben hätte. „Danke dafür“. Der Tweet war ein wenig später dann nicht mehr zu finden.

Doch diese Scharmützel zeigen exemplarisch, was die Regierung im neunten Monat ihres Bestehens ausmacht: Uneinigkeit an allen Seiten. Die zweite Reihe der Ampel-Parteien streiten öffentlich wie die Kesselflicker über die richtigen Entlastungen, die richtige Strategie im Ukraine-Konflikt, den Umgang mit den steigenden Energiepreisen. Und sie streiten nicht nur über die Sache, sondern es wird in Teilen höchstpersönlich.

Und auch um die erste Reihe der Koalition, Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christina Lindner steht es beziehungstechnisch gerade nicht zum Besten. Der Informations-Austausch der Ministerien untereinander funktioniert nicht, man erfahre immer alles aus den Medien, wird jeweils in den Häusern geklagt. Habeck widerspricht Lindners Positionen bei der Schuldenbremse und den Entlastungen, sieht den falschen politischen Schwerpunkt gesetzt. Lindner wiederum hält die im Wirtschaftsministerium entstandene Gasumlage für politisch falsch und schlecht gemacht.

Und in der Mitte steht Kanzler Olaf Scholz, fest gewillt, seinen politischen Kurs beizubehalten, doch durch manch eigenen Patzer und die Schlagzeilen über Cum-Ex-Verstrickungen politisch etwas geschwächt. Die FDP wiederum ächzt unter den Verlusten bei den Landtagswahlen, insbesondere in NRW, die Grünen und ihre Ministererfreuen sich an hohen Umfrage- und Belibetheitswerten. Minister Habeck mit seiner bewusst anderen Kommunikation kommt an, gerät seit einigen Tagen ein wenig in Schwimmen. Lindner schafft sich mit seinem Nein zu Entlastungen für bestimmte Gruppen gerade auch wenig Freunde.

Abhilfe soll nun die Kabinettsklausur in Meseberg schaffen, bei der man am Dienstag und Mittwoch auch über ein drittes Entlastungspaket beraten werden. Doch vor allem wird der oft beschworene „Geist von Meseberg“ dafür sorgen müssen, dass es menschlich wieder besser wird. Die Koalition war als Fortschrittskoalition gestartet, der russische Krieg in der Ukraine hat den vielen Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Ampel sieht sich Krisen ausgesetzt, insbesondere der Gaskrise, die noch keine Regierung zuvor bewältigen musste. Eine Gasmangellage in Deutschland hat für Wirtschaft und Bevölkerung Auswirkungen, die man sich so bislang hierzulande nicht vorstellen konnte.

Wird die Koalition kippen, sich auflösen? Auch wenn man in Berlin in Parteizentralen und Ministerien viele Stoßseufzer hört - so weit will dann doch niemand gehen. Auch weil sich die Alternative niemand vorstellen kann: Ginge Habeck nach Neuwahlen in eine schwarz-grüne Koalition unter Friedrich Merz (CDU)? Das halten die meisten in der Koalition für sehr unwahrscheinlich.

Also irgendwie weitermachen und das Land davon überzeugen, dass man es doch gemeinsam schafft, allen Widrigkeiten zum Trotz das Land durch die Krise und in ein neues klima- und engergiepolitisches Zeitalter zu führen. Entwicklungen beschleunigen wollte man - das passiert gerade ganz von allein. Doch auf dem Weg in eine bessere Zukunft müssen gerade Rückschritte in Kauf genommen werden. Ausgerechnet die Grünen debattieren nun über die zeitweise Weiterführung der Atomkraft, Kohlekraftwerke gehören wieder zum Energiemix dazu. Die SPD stellt fest, dass das zentrale Wahlversprechen, die Erhöhung des Mindestlohns, geräuschlos umgesetzt wurde, „aber in der derzeitigen Lage komplett untergeht“ stöhnt ein führender Sozialdemokrat. Die Sozialdemokraten müssen feststellen, dass bei jeder Entlastung, die sie durchsetzen, sich schon wieder die nächste Lücke auftut. Und ausgerechnet der FDP-Finanzminister muss die schon jetzt milliardenschweren Entlastungen abnicken - und hält sich verzweifelt an der grundgesetzlichen Schuldenbremse fest. Und so bildet die Ampel am Ende doch eine Schuicksalsgemeinschaft, auch wenn die Nerven derzeit blank liegen.

Doch allein die Frage nach weiteren Entlastungen, wer, wann wieviel wird viel guten Geist in Meseberg brauchen.

