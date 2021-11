Steuerschätzer : Kräftiges Steuerplus in Staatskasse erwartet

Berlin Nach schwierigen Corona-Jahren soll jetzt endlich der Aufschwung kommen. Die Steuereinnahmen wachsen stärker als gedacht. Die Koalitionsverhandlungen könnte das ein wenig leichter machen.

Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass bis 2025 rund 179 Milliarden Euro mehr in die Kassen von Bund, Ländern und Kommunen fließen als noch im Mai vorhergesagt. „Die nächste Bundesregierung kann auf einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik aufbauen“, erklärte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin.

Allein der Bund wird der Experten-Prognose zufolge in diesem Jahr 11,7 Milliarden Euro mehr einnehmen als man zunächst erwartete. Insgesamt können dann 305,4 Milliarden verplant werden. In den Folgejahren soll es ähnlich gut weitergehen: Zwischen 2021 und 2025 werden pro Jahr im Durchschnitt mehr als 14 Milliarden Euro zusätzlich in den Bundeshaushalt fließen. Bei den Ländern fällt das Plus sogar noch höher aus.