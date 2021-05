Bundeswehr : Die Ministerin eckt mit Reformplänen für die Truppe an

Berlin In der Bundeswehr gibt es Wirbel um eine geplante Auflösung der Streitkräftebasis und der Sanität. Es gibt Proteste und Warnungen aus den betroffenen Bereichen und aus dem Verteidigungsausschuss.

Viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für Unruhe in der Bundeswehr gesorgt. Besonders im Rheinland werden die Reform-Überlegungen in Berlin mit nervöser Skepsis verfolgt: Denn sowohl die Streitkräftebasis in Bonn als auch der Sanitätsdienst in Koblenz könnten als selbständige Organisationseinheiten einkassiert und den vier Teilstreitkräften Heer, Luftwaffe, Marine und Cyber zugeschlagen werden.