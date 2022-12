Dramatische Lage in Klniken : „Wir brauchen eine Kombination aus ambulanter Notfallpraxis und der Krankenhaus-Notaufnahme“

Berlin Die Lage in den Kinderkliniken ist schlecht, es fehlt vor allem an Personal. Die gesetzlichen Kassen dringen auf eine grundsätzliche Reform und einer veränderten Systematik bei den Notaufnahmen, die künftig die Fälle besser unterscheiden sollen. Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, erklärt, wie das gehen soll.

Frau Pfeiffer, wie konnte es zu der derzeitigen Notlage in den Kinderkliniken kommen?

Pfeiffer Eine außergewöhnliche Infektionswelle trifft auf eine Krankenhauslandschaft, die den dringend notwendigen Strukturwandel noch vor sich hat. Zum Glück haben die Krankenhäuser so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der aktuellen Belastung der Kinderkliniken vor allem um die Spitze einer Welle handelt, also nicht um eine dauerhafte Unterversorgungssituation. So ähnlich haben wir es auch in manchen Pandemiephasen erlebt. Wie in der Pandemie brauchen wir auch hier dringend mehr Transparenz über die tatsächliche Versorgungssituation.

Können die allgemeinen Notaufnahmen der Krankenhäuser weiter so agieren? Oder muss es künftig eine Vorprüfung geben, damit die nicht ernsten Fälle aussortiert werden –auch wenn das mit Verdruss einhergeht? Oder für Kinder und Erwachsene grundsätzlich getrennt werden?

Pfeiffer Der Reformbedarf bei den Notfallstrukturen ist offensichtlich. Wir brauchen regelhaft eine Kombination aus ambulanter Notfallpraxis und der Krankenhaus-Notaufnahme. Angesiedelt an geeigneten Krankenhäusern, die entsprechenden Qualitätskriterien entsprechen müssen. Als Empfang dient ein „gemeinsamer Tresen“. Dort erfolgt eine professionelle Ersteinschätzung und dann geht es direkt weiter in die richtigen medizinischen Hände. Echte Zusammenarbeit ist gefordert, damit die Patientinnen und Patienten so versorgt werden, wie sie es brauchen.

Muss es unterschiedliche Maßnahmen geben? Ad –Hoc und langfristig?

Pfeiffer Ich bin den Pflegekräften und den Ärztinnen und Ärzten für ihr großes Engagement vor Ort sehr dankbar. Sie baden gerade aus, was gesundheitspolitisch über viele Jahre versäumt wurde. Kurzfristig werden die zusätzlichen Millionen, die kurz vor Weihnachten für die Kinderkliniken beschlossen wurden, etwas Linderung verschaffen. Für den Januar haben wir zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um die Kinderstationen zu entlasten. Dadurch können Kinder im Fall einer ärztlichen Empfehlung schneller entlassen werden, um Betten für andere Kinder frei zu machen. Aber wir brauchen insgesamt eine mutige Krankenhausreform und ich bin sehr froh, dass die Krankenhauskommission Mitte Dezember gute Vorschläge unterbreitet hat.

Wie beurteilen Sie die Pläne des Gesundheitsministers?

Pfeiffer Die Richtung stimmt: Neben den Fallpauschalen für die konkreten Behandlungen soll eine Vorhaltefinanzierung kommen, also Geld dafür, dass Behandlungskapazitäten bereitgehalten werden. Es wäre allerdings wenig hilfreich, neben der Pflege jetzt weitere Bereiche, wie zum Beispiel die Kinderversorgung, komplett aus den Fallpauschalen herauszunehmen. Vielmehr sollte das ganze System stärker auf Qualität ausgerichtet werden. Es ist schwer erträglich, dass immer noch tausende Menschen Jahr für Jahr eine Krebsoperation in einer Klinik bekommen, die dafür nicht gut geeignet ist. Das muss sich ändern und das soll sich nun endlich ändern. Das stimmt mich optimistisch. Jetzt kommt es darauf an, dass nach den theoretischen Überlegungen die Praktiker der gemeinsamen Selbstverwaltung, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband, in die praktische Konzeption eingebunden werden.

Müssen vielleicht andere Kassenleistungen zugunsten von Krankenhausplänen zurückgestellt werden?

Pfeiffer Das erwarte ich nicht. Die Aufgabe lautet vielmehr, durch einen Blick auf mehr Qualität und bessere Strukturen die vorhandenen Gelder besser einzusetzen. Und eins dürfen wir nicht vergessen: Die zweite gesundheitspolitische Großaufgabe im kommenden Jahr ist die nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung mit immerhin 73 Millionen Versicherten.

Wie bekommt man mehr Personal?

Pfeiffer Bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken und mehr Personal auszubilden. Diese Kombination ist der Schlüssel zum Erfolg. Da die gesetzlichen Krankenkassen für jede Pflegekraft das Tarifgehalt voll gegenfinanzieren, kann es daran zumindest nicht liegen. Übrigens hat Deutschland im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Pflegekräfte. Wir haben allerdings im Vergleich zu viele Krankenhausfälle, weil zu wenige Patienten ambulant versorgt werden.

Generell: Bereitet Ihnen die finanzielle Lage der Kassen Kopfzerbrechen? Braucht es vielleicht einen Gesundheits-Soli?