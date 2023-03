Verbraucherkredit-Richtlinie : Bizarre Folgen eines gut gemeinten EU-Schutzes

Brüssel Eine Nacht wurde verhandelt, dann war Anfang Dezember die Einigung auf die neuer Verbraucherkredit-Richtlinie EU geschafft. Vor allem finanzschwache Bürger sollen davon profitieren, doch inzwischen stellt sich heraus, dass die Regelungen nach hinten losgehen.

Kauf sofort, zahl später - dieses gerade im Online-Handel beliebte Geschäftsmodell hat schon viele junge Menschen in die Schuldenfalle getrieben. Dem einen massiven Riegel vorgeschoben zu haben, gehörte zu den guten Gefühlen, die die Vertreter des EU-Parlamentes, der Mitgliedstaaten und der Kommission am 2. Dezember hatten, als ihnen nach einer langen Nachtsitzung am Morgen der Durchbruch zur neuen EU-Verbraucherkredit-Richtlinie gelungen war. Viele weitere Vorgaben sollten vor allem finanzschwache Verbraucher schützen. Die Verständigung war zwar detailliert, doch ein paar technische Ausformulierungen sollten in den folgenden Tagen hinzukommen. Daran wird in Brüssel indes auch 13 Wochen später noch gefeilt. Denn inzwischen ist klar, was CDU-Binnenmarkt-Experte Andreas Schwab auf eine einfache Formel bringt: „Durch die Verhandlungslösung würden Verbraucher deutlich schlechter gestellt.“