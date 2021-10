Corona-Pandemie : Kretschmann: Beendigung „epidemischer Lage“ falsches Signal

Stuttgart Gesundheitsminister Spahn will die „epidemische Lage“ in Deutschland auslaufen lassen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigt sich „nicht sehr glücklich“ über dieses Vorhaben.

Seit Tagen wird über dieses Thema kontrovers diskutiert, nicht zuletzt angesichts der derzeit steigenden Infektionszahlen in Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Kritiker befürchten einen „Flickenteppich“ an Maßnahmen und Regelungen, wenn die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ ausläuft. Das Robert Koch-Institut hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntag erstmals mit einem klar dreistelligen Wert bekanntgegeben.