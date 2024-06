Die Grünen Kretschmann fordert mehr Macht für Habeck

In der Asylpolitik fordert Kretschmann mehr Pragmatismus. Irreguläre Migration müsse begrenzt werden. Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan dürften kein Tabu sein. „Wer so etwas macht, hat sein Schutzrecht verwirkt“, sagte er mit Blick auf den Messerstecher von Mannheim. „Er muss seine Strafe abbüßen, dann muss er raus hier.“ In der Flüchtlingspolitik sei bei den Grünen „Luft nach oben“.