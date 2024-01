100 Tage Gaza-Krieg Ein Flächenbrand in Nahost ist wahrscheinlicher denn je

Einen Tag nach Ausbruch des Krieges mahnte Kanzler Olaf Scholz (SPD) an, dass aus dem Angriff der Hamas kein „Flächenbrand“ in der Region werden dürfe. Seither fanden diverse Solidaritätsbesuche der Bundesregierung in Israel statt, vergangene Woche waren Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) zeitgleich im Nahen Osten unterwegs. Nicht nur vonseiten Deutschlands, auch von internationalen Partnern werden alle diplomatischen Hebel in Gang gesetzt. Doch mehr als drei Monate nach der ersten Mahnung des Kanzlers scheint ein Flächenbrand in Nahost wahrscheinlicher denn je. Anstatt dass der Konflikt eingedämmt wird, entstehen neue Brandherde – allen Anstrengungen des Westens zum Trotz.