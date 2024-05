Berlin Kriegsende: Russischer Botschafter bei Gedenkveranstaltungen

Zahlreiche Menschen haben am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin bei einer Gedenkveranstaltung an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 79 Jahren erinnert. Der russische Botschafter Sergei Jurjewitsch Netschajew kam ebenfalls und begrüßte bei der Veranstaltung russisch-orthodoxe Geistliche. Am Vormittag wird der Botschafter auch bei einer Gedenkfeier am Ehrenmal im Tiergarten erwartet.