Extremismus : Kriminologe: Polizei sollte Aufgaben abgeben

Berlin Schlagstock statt Schusswaffe und bessere Auswahlverfahren. Zwei Experten machen Vorschläge für Reformen bei der Polizei. Die dürften bei konservativen Innenpolitikern wohl nicht gut ankommen.

In ihrem Buch „Die Polizei: Helfer, Gegner, Staatsgewalt“, das an diesem Donnerstag im Ullstein Verlag erscheint, treten sie außerdem für Änderungen bei Ausrüstung und Ausbildung der Beamten ein. „Wir beobachten einen zunehmenden Automatismus, dass problematische Dinge bei der Polizei landen, auch weil die rund um die Uhr erreichbar ist“, sagte Singelnstein im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Singelnstein und Derin halten es für fraglich, „wie lange die ohnehin schon durchlässige und verwischte Grenze zur extremenRechten in der Polizei halten wird“. Dabei seien Chat-Gruppen, in denen diskriminierende Inhalte geteilt würden, nicht einmal das größte Problem. Gefährlicher seien rechte Ausbilderinnen und Ausbilder, sowie „die inhaltlichen Übereinstimmungenzwischen Teilen der Polizei“ und extrem rechten Akteuren und „die hohen Zustimmungswerte für die AfD, von denen man für manche Länderpolizeien ausgehen muss“. Diese vergifteten die Polizei allmählich, „wenn es an einer Brandmauer fehlt, die dieser Entwicklung entgegensteht“.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte im Herbst 2020 einen Lagebericht zu Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden veröffentlicht. In den meisten Verdachtsfällen ging es um radikale Äußerungen oder die Nutzung entsprechender Symbole, Parolen oder Bilder in Chats oder sozialen Medien. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagte damals, seine Behörde werde die einzelnen Fälle nicht isoliert betrachten, sondern wolle aufklären „ob wir vernetzten Rechtsextremisten gegenüberstehen, die ihre Verbindungen ausbauen“. Ein neuer Bericht wird in diesem Jahr erwartet.