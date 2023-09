Von der Leyen reist nach Lampedusa Krisendiplomatie wegen Mittelmeerflüchtlingen

Meloni appellierte an alle Staaten Europas, Italien jetzt zu unterstützen. „Wenn wir nicht ernsthaft und gemeinsam gegen die illegalen Überfahrten vorgehen, werden die Zahlen dieses Phänomens zuerst die Staaten an den Außengrenzen überrollen, aber dann alle anderen“, meinte sie. Mit fast 130.000 illegalen Flüchtlingen hat Italien von Januar bis September bereits fast doppelt so viele registriert wie im gesamten letzten Jahr. In den letzten Tagen kamen weitere fast 200 Flüchtlingsboote mit 6000 bis 8000 Menschen an Bord in Italien an. „Das Problem ist ein Problem, das unweigerlich alle betrifft und von allen angegangen werden muss“, unterstrich Meloni.