Neues Infektionsschutzgesetz : Kritik an Corona-Notfallschutz mit Lücken

Analyse Berlin Die Ampel-Koalition einigt sich auf einen Corona-Mindestschutz ab dem 20. März - hält aber trotz steigender Infektionen am Lockerungskurs fest. Aus den Länder kommt Protest. Die Minister Buschmann und Lauterbach beschwichtigen.

Dank Corona sind sich Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Gesundheitsressortchef Karl Lauterbach (SPD) nähergekommen: Der FDP-Politiker Buschmann berichtete am Mittwoch bei der Vorstellung des Ampelkompromisses zum Infektionsschutzgesetz, er habe viel Zeit mit dem Sozialdemokraten am Telefon verbracht. Ob sich der Aufwand gelohnt hat? Hier scheiden sich die Geister. Mitten in wieder steigende Infektionszahlen hinein will die Bundesregierung ab dem 20. März die Corona-Regeln auf breiter Front lockern. Kommt es zu regionalen Ausbrüchen mit neuen Virusvarianten, sollen die Länder härter durchgreifen können. Eine Übersicht.

Warum die Eile beim Infektionsschutzgesetz?

Der bestehende Werkzeugkasten zur Eindämmung der Pandemie, den der Bund den Ländern rechtlich zur Verfügung stellt, läuft am 19. März aus. Denn ab dem 20. März werden bundesweit fast alle Corona-Einschränkungen zurückgenommen. Ohne eine Anschlussregelung würde dies auch für Länder gelten, die in ihrem Bereich gerade stark steigende Infektionszahlen und stärker belegte Intensivstationen erleben. Deshalb hatten die Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 16. Februar vereinbart, dass es trotz der vereinbarten Lockerungen einen „Corona-Basisschutz“ geben müsse. Dieser kommt auch. Allerdings geben die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP Landesregierungen und Landtagen bis zum 2. April Zeit, ihre Regeln an das neue Gesetz anzupassen. In der Übergangszeit können alte Regeln gegebenenfalls weiter gelten.

Was gilt ab dem 20. März?

Kontaktbeschränkungen für private Treffen und Feiern wurden bereits aufgehoben, ebenso muss man in Geschäften nicht mehr den Impfstatus vorzeigen. In Diskotheken oder bei Großveranstaltungen gibt es aber noch Auflagen für Besucher. Ab dem 20. März sollen dann die strengeren Schutzmaßnahmen bundesweit weitestgehend fallen, also keine Masken mehr im Supermarkt oder in der Schule. Auch die Homeoffice-Pflicht endet.

Wie betrifft mich der geplante Basisschutz?

Diesen bekommt man nur zu spüren, wenn man zum Beispiel in einem Hotspot-Gebiet wohnt oder arbeitet, in dem die Infektionszahlen aufgrund einer hoch ansteckenden Virusvariante wieder sprunghaft ansteigen und die Lage in den dortigen Krankenhäusern kritisch zu werden droht. Dann kann die Landesregierung eine Maskenpflicht in Innenräumen, in Bussen und Bahnen, Tests bei vulnerablen Gruppen in Pflegeheimen, Krankenhäusern und ambulanten Praxen anordnen. Buschmann betonte, es müssten zwei Schlösser aufgeschlossen werden, um den Basisschutz aktiviere: Das betroffene Gebiet müsse konkret benannt sein und die Regierung brauche die Zustimmung des Landesparlaments. „Das sind sehr klare, rechtsstaatliche und durch starke Parlamentseinbindung demokratisch abgesicherte saubere Regelungen“, sagte der Justizminister.

Sehen das alle so?

Nein. Aus den Ländern hagelt es bereits erste Kritik. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hält die Änderung des Infektionsschutzgesetzes für fahrlässig, da es wieder Höchststände bei den Corona-Infektionen gebe: „Dass ausgerechnet in einer solchen Phase der Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie beschränkt werden soll, ist schwer zu verstehen. Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt.“ Weil möchte zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht für große Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen behalten. Auch Bayern verlangte Nachbesserungen am geplanten Ampel-Gesetz, das am Freitag im Bundestag beschlossen werden und dann bis zum 23. September gelten soll. Für die nächste Ministerpräsidentenrunde mit dem Kanzler am Donnerstag nächster Woche verspricht das wieder viel Zündstoff.

Ist Lauterbach vom Team Vorsicht ins Team Nachlässigkeit gewechselt?

Noch am Wochenende warnte der Gesundheitsminister vor Sorglosigkeit und einer drohenden „Sommerwelle“. Jetzt macht er gemeinsam mit der FDP den Weg für Lockerungen frei, wie passt das zusammen? Die Neuregelungen sollten auf keinen Fall als Signal verstanden werden, Corona sei vorbei, warnte Lauterbach am Mittwoch. Das neue Instrumentarium würde bei lokalen Ausbrüchen sofort greifen. Aber muss man angesichts der neuen Zahlen nicht längst wieder von einem relevanten bundesweiten Geschehen reden, in das der Bund nun massive Lockerungen platziert? So meldete das Robert-Koch-Institut bei den bundesweiten Neuinfektionen den siebten Tag infolge einen Anstieg. Die Inzidenz kletterte auf 1319. Die Behörden registrierten zudem 314 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Lauterbach sagte: „Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir diesen Anstieg beherrschen und bremsen können.“ Allerdings seien mehr als zehn Prozent der über 60-Jährigen noch ungeimpft. Hier stehe Deutschland viel schlechter als EU-Nachbarländer da. Buschmann meinte, mit den neuen Regeln werde die Lage gut beherrschbar sein. Klar sei aber auch: „Niemand will das Signal senden, die Welt sei wieder wie vor Corona.“

