Neues Infektionsschutzgesetz : Kritik an Corona-Plänen hält an

Ein Wirt mit Maske zapft in einer Kneipe Bier. (Archiv) Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Gastronomen sehen beim Infektionsschutz noch viele offene Fragen. Intensivmediziner halten die Vorschläge für das neue Gesetz für vielversprechend – mahnen jedoch Verbesserungen an.

Von Jan Drebes und Birgit Marschall

Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sorgen weiter für Diskussionen. Das Urteil des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) fällt gemischt aus. Die Branche begrüße zwar die Absage der Ampel-Koalition an neue Lockdowns, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges unserer Redaktion. „Ich sehe aber beim vorliegenden Gesetzentwurf noch erheblichen Klärungsbedarf bei der Praktikabilität und Sinnhaftigkeit von Maßnahmen. Dies betrifft insbesondere die Maskenpflicht mit den Ausnahmen, dies ist alles mit erheblichem Kontrollaufwand und Kosten verbunden“, sagte Hartges.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatten am Mittwoch über die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz informiert. Bundesweit einheitlich werden lediglich die Schutzmaßnahmen im Fernverkehr der Bahn und beim Fliegen sowie für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geregelt. Neben der Maskenpflicht soll für Kliniken und die Pflege auch eine Testpflicht für Beschäftigte und Besucher gelten. Eine Maskenpflicht in Innenräumen können die Länder erlassen für alle Menschen, die nicht vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Die Kontrollen kämen auf Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter zu.

Der Chef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Guido Zeitler, übte ebenfalls Kritik und warnte angesichts der Ausnahmen vor einem „Kontroll-Chaos und zusätzlichen Arbeitsbelastungen für die Beschäftigten“. Und das in Zeiten, in denen das Gastgewerbe teilweise extreme Personalprobleme habe, sagte Zeitler. „Für die Beschäftigten heißt es zudem nach heutigem Stand, dass sie wieder mit Maske arbeiten müssen und, wenn sie nicht frisch genesen oder geimpft sind, einen täglichen negativen Test vorlegen müssen“, sagte der Gewerkschafter. „Wenn dem so sein sollte, muss sichergestellt werden, dass der Arbeitgeber die Tests bezahlt“, forderte er. „Generell sollte bei dem zu erwartenden hohen Testaufkommen wieder der kostenfreie Bürgertest eingeführt werden.“