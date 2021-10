Corona-Lockerungen : Kritik an Ende der Maskenpflicht in mehreren Ländern

Ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht wird derzeit diskutiert, einige Bundesländer wollen es umsetzen. Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Zuletzt haben sich die Corona-Zahlen in Deutschland wieder beruhigt. Das Robert Koch-Institut und Virologen erwarten jedoch, dass sich das in absehbarer Zeit ändert und die Infektionen wieder zunehmen. Vor dem Hintergrund warnen sie vor Lockerungen insbesondere an Schulen.

Von Jan Drebes und Jana Wolf

In mehreren Bundesländern wurden Corona-Beschränkungen beendet, im Saarland auch die Maskenpflicht an Schulen. Berlin steht vor demselben Schritt. Die Virologin Melanie Brinkmann vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hat das als verfrüht kritisiert. „Wenn man etwas abschaffen möchte, dessen Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist und das fast nichts kostet, kann man das machen. Frage ist nur, ob es klug ist“, sagte Brinkmann unserer Redaktion. „Bei der hohen Anzahl an Nicht-Geimpften, und hierzu zählen die Kinder, halte ich diese Entscheidung für verfrüht – und ehrlich gesagt auch für ziemlich dumm“, kritisierte die Virologin.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) warnt für Herbst und Winter vor einem Anstieg der Infektionszahlen. Das schreibt das Institut in seinem Wochenbericht vom Donnerstagabend. Als Gründe werden insbesondere eine „noch immer große Zahl“ ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen angeführt. Zuvor hatte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC angesichts von teils nicht ausreichenden Impfquoten vor einer verschlechterten Corona-Lage in Europa in diesem Herbst gewarnt.

Seit einigen Wochen haben sich die Ansteckungen hierzulande wieder rückläufig entwickelt. Das erklärten Fachleuten unter anderem mit dem Rückgang des Reisens nach den Sommerferien. Das RKI weist im Bericht außerdem darauf hin, dass die erreichte Impfquote, das vielerorts noch recht milde Wetter und die noch geltenden Maßnahmen in vielen Bereichen eine Rolle spielen könnten.

Mehrere Bundesländer nahmen den positiven Trend der Corona-Warnwerte zum Anlass, Beschränkungen auslaufen zu lassen oder deren Ende in Aussicht zu stellen. In Nordrhein-Westfalen gilt ab Freitag beispielsweise keine Maskenpflicht im Freien mehr. In Fußballstadien, bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen ist wieder mehr Publikum zugelassen. Im Saarland muss ab diesem Freitag in Schulen generell keine Maske mehr getragen werden. In dem Land ist ab Freitag zudem Tanzen in Clubs wieder möglich. Nach einer neuen Corona-Verordnung fallen praktisch alle Einschränkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete in dem Bundesland weg.