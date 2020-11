Plagiatsaffäre : Kritik an Giffey nach Verzicht auf Führen eines Doktortitels

Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel, um sich den politischen Folgen eines weiteren Prüfungsverfahrens zu entziehen. Kritik kommt nun aus der FDP.

Trotz des Verzichts auf das Führen ihres Doktortitels hält die Kritik an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) an.

Giffey hatte am Freitag in einer persönlichen Erklärung weitere Konsequenzen ausgeschlossen und hält auch an ihrer Kandidatur für den Berliner SPD-Landesvorsitz am 27. November fest - ihr Können hänge nicht von diesem Titel ab. Der Hintergrund für diesen Schritt: In der vergangenen Woche hatte die Freie Universität (FU) Berlin angekündigt, sie wolle das Prüfverfahren um die Doktorarbeit neu aufrollen.