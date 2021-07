Wahlkampf : Kritik an Laschet wegen Lacher im Flutgebiet

Kritik an Laschet wegen Lacher im Flutgebiet

Erftstadt Ein Besuch im nordrhein-westfälischen Hochwassergebiet hat für CDU-Kanzlerkandidat Laschet ein Nachspiel: Wegen eines Lachers während der Rede des Bundespräsidenten muss er einige Kritik einstecken.

Er bedauere den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden sei. „Dies war unpassend und es tut mir leid“, schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Samstagabend auf Twitter. „Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben.“