Integration : Kritik an Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

Kritik an Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

Berlin Die Politik streitet weiter über eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Die Regierung will zudem Vorschläge für eine leichtere Fachkräftezuwanderung beschließen. Doch auch hier gibt Widerstand.

Nach der Kritik am Regierungsvorhaben einer beschleunigten Einbürgerung stoßen auch erste Pläne für die erleichterte Fachkräftezuwanderung bei der Opposition auf Vorbehalte. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), warnte am Dienstag in Berlin davor, „dass man flächendeckend mit dem deutschen Pass um sich wirft“. Dem anpeilten Punktesystem für eine vereinfachte Fachkräftezuwanderung erteilte er ebenfalls eine Absage.