Impfdebatte : Kritik an Spahns Impfziel für Jugendliche

Berlin Impfangebote für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bis zum Ende der Sommerferien - das Ziel ist klar formuliert. Doch ist es realistisch? Einige drücken auf die Bremse.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bekräftigt, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden soll. Die EMA gab auf dpa-Anfrage bekannt, dass sie noch im Mai über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden will. Das Verfahren könne angesichts von Fortschritten bei der Bewertung beschleunigt werden und Ende des Monats abgeschlossen sein.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, betonte, dass der Impfstart bei Kindern und Jugendlichen gut vorbereitet werden müsse. „Sonst habe ich die Sorge, dass er sich verzögert“, sagte er dem „Handelsblatt“. Die Jugend brauche eine klare Perspektive, etwa für einen normalen Schulalltag. Grundsätzlich sei eine Impfaktion unter Kinder und Jugendlichen schnell zu schaffen, Gassen sieht neben den niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten dabei auch den öffentlichen Gesundheitsdienst in der Verantwortung. „Gemeinsam ist das in relativ kurzer Zeit zu schaffen“, erklärte Gassen. So könnten beispielsweise Reihenimpfungen auch in den Schulen organisiert werden. „Nur so können wir viele Jugendlichen auf einen Schlag impfen.“