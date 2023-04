Fragen nach dem Organspende-Register Union kritisiert „Verschleppung“ des Organspende-Gesetzes

„Nach einer grundlegenden Überarbeitung der Projektplanung und einem damit einhergehenden verbesserten Risikomanagement wurde der Zeit- und Inhaltsplan so angepasst, dass der Termin für die Aufnahme des Wirkbetriebs des OGR konkretisiert werden konnte“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung, welche unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach kann das Organspende-Register, in dessen Konzeption und Entwicklung bislang mehr als sieben Millionen Euro von der Regierung investiert wurden, voraussichtlich im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden. Durch die Verzögerung kommen zusätzlich Kosten in Höhe von rund 2000 Euro hinzu.